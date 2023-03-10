زعيم كوريا الشمالية يأمر بتكثيف التدريبات لردع "حرب حقيقية"

أمر الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، الجيش بتكثيف التدريبات لردع "حرب حقيقية"، والتصدي لها إذا لزم الأمر، وفق ما ذكرته وسائل إعلام رسمية، اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد أن أشرف كيم جونغ أون على تدريبات هجومية قالت وسائل الإعلام إنها أثبتت قدرات البلاد.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن الجارة الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيا قصير المدى قبالة ساحلها الغربي أمس الخميس، مضيفًا أنه ينظر في احتمالات إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ في وقت واحد من المنطقة نفسها.

وأظهرت صور نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية إطلاق ستة صواريخ على الأقل في الوقت نفسه.