بعد ضبط متهمين باغتيال زعيم للسيخ.. كندا: قضاؤنا مستقل

أكد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، السبت، أن بلاده "دولة قانون" لديها قضاء "قوي ومستقل"، في رد منه على اعتقالات أعلِنت في اليوم السابق وترتبط باغتيال زعيم انفصالي من السيخ.

وأوقِف ثلاثة مواطنين هنود، الجمعة، واتُهموا بالقتل العمد والتآمر، في ما يتعلق بوفاة هارديب سينغ نيجار في غرب البلاد قبل عام تقريبًا.

وأغرقت القضية كندا والهند في أزمة دبلوماسية خطيرة في الخريف الماضي، بعد أن ألمح رئيس الوزراء الكندي إلى تورط الحكومة الهندية في عملية الاغتيال، وفقًا لوكالة "فرانس برس".

وقال ترودو، السبت، في تجمع بتورونتو للاحتفال بتراث السيخ وثقافتهم إن هذه الاعتقالات "مهمة لأن كندا دولة تأسست على سيادة القانون، ولديها قضاء قوي ومستقل، فضلًا عن التزام أساس بحماية جميع مواطنيها".

وأقر رئيس الوزراء بأن أفراد مجتمع السيخ في كندا، قد يشعرون "بعدم الارتياح، وحتى الخوف في هذا الوقت"، إلا أنه دعاهم إلى أن يبقوا "هادئين" و"ملتزمين بشدة بمبادئنا الديمقراطية"، مشيرًا أن ثمة تحقيقين منفصلين يجريان.

وقالت الشرطة الاتحادية، الجمعة، إن هناك مشتبهًا بهم محتملين آخرين، وإنها تحاول تحديد ما إذا كانت هناك "صلات بالحكومة الهندية يجب إثباتها".