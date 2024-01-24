إيران تمنع حسن روحاني من خوض الانتخابات

أفادت وكالة الأنباء الإيرانية "برنا"، اليوم الأربعاء، بمنع الرئيس السابق وزعيم التيار الأصولي المعتدل حسن روحاني، من المشاركة في انتخابات مجلس خبراء القيادة.

وقالت الوكالة شبه الرسمية نقلاً عن مصادر مطلعة في مجلس صيانة الدستور المعني بالإشراف على الانتخابات، إن "المجلس لم يصادق على أهلية روحاني لخوض الانتخابات".

ولم يصدر أي موقف رسمي عن المجلس، الذي يشرف عليه رجل الدين أحمد جنتي، المعني بالإشراف على الانتخابات وتأييد صلاحية المرشحين.

وتشهد إيران انتخابات مجلس خبراء القيادة، وأخرى برلمانية مطلع مارس/آذار المقبل.

ومجلس خبراء القيادة (هيئة حكم) تشرف على أداء المرشد في إيران، بموجب الدستور، وتتكون من 88 عضوا من رجال الدين ممن لديهم مرتبة "الاجتهاد"، وفق المذهب الجعفري.

وكان عدد من مرشحي التيار الإصلاحي والمعتدلين أعلنوا عن رفض المجلس ترشيحهم، فيما هددت بعض الأحزاب الإصلاحية بمقاطعة الانتخابات البرلمانية.

كما أعلن مجلس صيانة الدستور، رفض أهلية وزير الأمن والاستخبارات السابق بحكومة روحاني، محمود علوي.

وفي الأيام القليلة الماضية، شنت عدد من الصحف الإيرانية المتشددة، هجوما على حسن روحاني، وطالبت السلطات القضائية بمحاكمته بتهم مختلفة.

وحكم حسن روحاني إيران 8 سنوات من عام 2013 حتى 2021، وهو عضو في مجلس خبراء القيادة الإيراني منذ 1999، ومجمع تشخيص مصلحة النظام من 1991 إلى 2021، والمجلس الأعلى للأمن القومي من 1989 إلى 2021.