خبير أمني: أوكرانيا تخطط لشن هجمات على المدارس الروسية
كشف خبير أمني لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أن أوكرانيا تخطط لشن "هجمات إرهابية" تستهدف المدارس والبنى التحتية الروسية حال خسارة كييف للحرب.
وقال الخبير الأمني، نيكولاس دروموند، للصحيفة، إنّ "النشاط الإرهابي سيشمل قصف المدارس وقصف البنية التحتية، الذي سيبدأ بشكل جدي إذا تم فرض أي اتفاق سلام على زيلينسكي" على حد تعبيره.
وأضاف محلل الدفاع والأمن، نيكولاس دروموند، أن "أوكرانيا تخطط لهجمات أكثر ضررًا في روسيا، ويمكن أن تكون أنشطة إرهابية، بما في ذلك قصف المدارس"، إلا أنه أشار إلى أن "أي ضربات ستقتصر على المناطق الحدودية؛ لأن الضربات في عمق روسيا ستكون بمثابة تصعيد كبير".
وأردف الخبير الأمني، "سوف ترغب أوكرانيا في القيام بنشاط إرهابي في روسيا. إذا انتصرت روسيا في الحرب على كييف، أو حصلت على أي نوع من النصر. أعتقد أن أوكرانيا ستشنّ حملة لخلق تمرد داخل روسيا، وسيكون ذلك أكثر تدميرا بكثير من أي شيء رأيناه على الخطوط الأمامية".
وتابع قائلا: "إنهم يخططون بالتأكيد لمثل هذه الهجمات الآن. أعتقد أن هذا أكثر رعبا بالنسبة لبوتين من الحرب التقليدية، لأنه إذا أطلق الأوكرانيون العنان لهذه الحملة الإرهابية في روسيا، فسوف يفقد السلطة بسرعة كبيرة لأن الناس سيقولون "أنت" لا تفعل ما يكفي" لوقف الهجمات، وفق الصحيفة البريطانية.
يأتي ذلك في وقت تعززت فيه قدرة أوكرانيا على الرد على روسيا، بعد أن سمحت الولايات المتحدة لقوات كييف بضرب الأراضي الروسية بالأسلحة الأمريكية.