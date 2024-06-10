خبير أمني: أوكرانيا تخطط لشن هجمات على المدارس الروسية

كشف خبير أمني لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، أن أوكرانيا تخطط لشن "هجمات إرهابية" تستهدف المدارس والبنى التحتية الروسية حال خسارة كييف للحرب.

وقال الخبير الأمني، نيكولاس دروموند، للصحيفة، إنّ "النشاط الإرهابي سيشمل قصف المدارس وقصف البنية التحتية، الذي سيبدأ بشكل جدي إذا تم فرض أي اتفاق سلام على زيلينسكي" على حد تعبيره.

وأضاف محلل الدفاع والأمن، نيكولاس دروموند، أن "أوكرانيا تخطط لهجمات أكثر ضررًا في روسيا، ويمكن أن تكون أنشطة إرهابية، بما في ذلك قصف المدارس"، إلا أنه أشار إلى أن "أي ضربات ستقتصر على المناطق الحدودية؛ لأن الضربات في عمق روسيا ستكون بمثابة تصعيد كبير".