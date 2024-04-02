"أنا أعلّق حملتي".. كذبة أبريل من ترامب لمؤيديه

"أنا أعلّق حملتي".. بهذه العبارة وجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسالة إلى مؤيديه، تبين لاحقا أنها "كذبة أبريل".

وبعث ترامب الذي يسعى للفوز على منافسه الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، بهذه الرسالة إلى ناخبيه عبر البريد الإلكتروني، وعبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، مرفقة برابط.

وبعد الضغط على الرابط، يصل متلقو الرسالة إلى موقع يدعوهم إلى التبرع بمبلغ 5 دولارات أو 500 دولار أو 3300 دولار لحملة ترامب.

وكتب على الموقع بأحرف كبيرة "هل اعتقدت فعلا أنني سأعلّق حملتي؟ إنها كذبة أبريل".

وبحسب موقع "الحرة"، فإن رسالة ترامب تهدف في الواقع إلى جمع أموال جديدة لحملته للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر تشرين الثاني المقبل.