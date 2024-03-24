بفعل الأزمة الاقتصادية.. الطبقة الوسطى في باكستان تتآكل

ألحقت الاضطرابات الاقتصادية التي تجتاح باكستان أضرارًا فادحة بالطبقة المتوسطة؛ ما أدى إلى تآكل المكاسب التي تحقّقت بصعوبة في مستويات المعيشة، ودفع الأسر إلى ضائقة مالية.

وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إنه مع ارتفاع معدلات التضخم إلى 30%، وتصاعد المصاعب الاقتصادية، أصبح المسار الواعد للطبقة المتوسطة في باكستان مهدداً، الأمر الذي يجعل العديد من الناس يكافحون من أجل الحفاظ على ما يشبه الاستقرار.

تلاشي الحلم

وبالنسبة لأفراد مثل محمد عاصم، وهو صاحب محل مجوهرات في إسلام آباد، فإن حلم العيش الآمن للطبقة المتوسطة يتلاشى وسط تضاؤل الطلب الاستهلاكي، وارتفاع فواتير الخدمات العامة إلى عنان السماء.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بينما تكافح الأسر مع ارتفاع التكاليف، فإن التطلّعات إلى حياة أفضل تفسح المجال أمام الواقع الاقتصادي القاسي، موضحة أنه رغم فترات الاستقرار الأخيرة، تواجه الطبقة المتوسطة في باكستان الآن تحديات غير مسبوقة؛ إذ تشعر العديد من الأسر بضغوط التضخم وركود الأجور.

وقد دفع الانكماش الاقتصادي الملايين إلى الفقر، ما أدى إلى تفاقم عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية في جميع أنحاء البلاد.