زيلنسكي: أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والألمانية "فعالة للغاية"

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن أوكرانيا تشهد "نتائج كبيرة" من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية والألمانية، رغم موجات من الضربات الجوية الروسية.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور، إن أنظمة الدفاع الجوي المتطورة، مثل الأنظمة الأمريكية "باتريوت" والألمانية "إيريس-تي"، أثبتت أنها "فعالة للغاية" و"أثمرت بالفعل عن نتائج كبيرة".

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا أحبطت "جزءاً كبيراً" من الهجمات الروسية خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك إسقاط 65 صاروخاً من أنواع مختلفة و178 طائرة مسيرة هجومية، من بينها 87 من طراز "شاهد".

واخترق ما لا يقل عن عشرة صواريخ روسية الدفاعات الجوية الأوكرانية على ما يبدو في هجوم وقع الليلة الماضية، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الهجوم استُخدم فيه 70 سلاحاً للهجوم الجوي بما في ذلك صواريخ كروز وصواريخ فرط صوتية وطائرات مسيرة إيرانية الصنع.

وجاءت الهجمات بعدما قال زيلينسكي إن هجوماً استهدف مركزاً لنقل الدم في بلدة كوبيانسك، التي تقع على بعد نحو 16 كيلومتراً من خط المواجهة في منطقة خاركيف الشرقية.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين أو المستشفيات العسكرية في هجومها على أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها نفذت ضربات ناجحة على قواعد جوية أوكرانية في منطقتي ريفني وخميلنيتسكي الغربيتين ومنطقة زابوريجيا الجنوبية.

وقال سيرهي تيورين نائب حاكم منطقة خميلنيتسكي إن مطاراً عسكرياً في ستاروكوستيانتينيف كان من بين الأهداف. وأضاف أن معظم الصواريخ أُسقطت لكن الانفجارات ألحقت أضراراً بعدة منازل ومؤسسة ثقافية ومحطة حافلات كما اندلعت النيران في صومعة للحبوب.