حزب رئيس الوزراء الهندي يخسر ولاية كبرى جنوب البلاد

من جهته، شدد حزب "المؤتمر" في حملته على العلمانية ومساعدة الفئات الأكثر فقرًا، متهمًا حزب بهاراتيا جاناتا بالفساد.

ومع ذلك، يعتقد محللون أن تأثير نتائج انتخابات ولاية كارناتاكا سيكون محدودًا على انتخابات العام المقبل، إذ يتوقع أن يضمن حزب بهاراتيا جاناتا فوزه الثالث على التوالي، بشكل كبير.

وسيطر حزب "المؤتمر" وهو حزب سلالة نهرو-غاندي، على السياسة الهندية لعقود، لكنه يشهد تراجعًا منذ سنوات، ويرفع فوزه بولاية كارناتاكا إجمالي عدد الولايات التي يسيطر عليها إلى أربع ولايات فقط.

وفي الانتخابات الأخيرة عام 2018، لم يحصل حزب بهاراتيا جاناتا على الأغلبية في ولاية كارناتاكا، لكنه تولى زمام السلطة بعد عام، إذ يُزعم أنه حقق ذلك عبر إقناع أعضاء الائتلاف الحاكم بالانشقاق.