يديعوت أحرونوت: إسرائيل أقرّت "خطة الرد" على الهجوم الإيراني المحتمل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، إن الجيش الإسرائيلي وجهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" صادقا على خطة للرد على إيران، حال نفذت تهديدات بالانتقام لمقتل محمد رضا زاهدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرد الإسرائيلي المفترض سيكون داخل إيران، بالتناسب مع طبيعة الرد الانتقامي الإيراني، في حال حدوثه.

وأشارت الصحيفة إلى أن تقديرات سائدة حالياً في إسرائيل ترجح أن طهران "لم تتراجع عن تهديداتها بالانتقام لمقتل زاهدي، وأنها تجهز لهجوم، لذا وضعت إسرائيل خطة صادق عليها الجيش والموساد، تحسباً للعملية الانتقامية الإيرانية".

ولفتت الصحيفة إلى أمرين في غاية الأهمية حدثا خلال الأيام الأخيرة، الأول مسألة خطة الرد الإسرائيلية، والتي لم تكشف ملامحها، ربما نظرًا لعامل السرية، والثاني يتعلق بتعزيز التعاون العسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية.