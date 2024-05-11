صفقة مقاتلات أمريكية تشعل أزمة جديدة داخل الحكومة الإسرائيلية

تشهد الحكومة الإسرائيلية أزمة جديدة، بين وزيري الدفاع يوآف غالانت، والمالية بتسلئيل سموتريتش، وصلت إلى حد الاتهامات المتبادلة في التسبب بتعطيل صفقة مقاتلات استراتيجية مع الولايات المتحدة.

وكشفت قناة "الآن 14" العبرية، الليلة الماضية، أن غالانت شن أمس هجومًا حادًا ضد سموتريتش، واتهمه بالإضرار بالأمن القومي للبلاد؛ إذ يتسبب بتعطيل مصادقة الحكومة على صفقة مقاتلات مهمة مع واشنطن.

وحذَّر غالانت وزير المالية من أنه "في حال لم تصادق الحكومة على إتمام الصفقة، فمن المرجح أن إسرائيل لن تتسلم تلك المقاتلات قبل ثلاث سنوات".

وتابع أنه لو تأخرت الصفقة ثلات سنوات ستحدث زيادة في أسعار المقاتلات، ستكلف الخزينة العامة قرابة مليار شيكل إضافية (قرابة 286 مليون دولار أمريكي).