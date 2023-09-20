ناغورنو قرة باغ.. تحول في الموقف الروسي وتغيرات في الخريطة السياسية

أثار التوتر الأخير في إقليم ناغورنو قرة باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان تساؤلات حول ما وصفه مراقبون بـ "التحول" في الموقف الروسي، فيما يتحدث محللون عن محاولات لإحداث تغييرات في الخريطة السياسية للمنطقة وعلاقتها مع الغرب.

ومنذ بداية الصراع بين البلدين كانت روسيا تأخذ دور الوسيط وتميل بشكل واضح إلى صف أرمينيا، إلا أنه مع تجدد النزاع مؤخرًا بعد انطلاق عملية عسكرية أذرية تقول سلطات باكو إنها لمكافحة الإرهاب في الإقليم، بدا الموقف الروسي مغايرًا ويميل لطرف أذربيجان على عكس المواقف السابقة .