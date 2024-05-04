بلدية خاركيف: إصابات في هجوم بطائرات مُسيرة روسية

أعلن رئيس بلدية خاركيف، اليوم السبت، أن طائرتين مسيرتين روسيتين قصفتا أهدافا مدنية في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص وإشعال حريق، وفق ما نقلت رويترز.

وأضاف رئيس البلدية إيهور تيريخوف عبر تطبيق "تيليغرام" أن من بين المصابين طفلا عمره 13 عاما وامرأة.

وقال إن أجهزة الطوارئ موجودة في الموقع لمتابعة الحادث.