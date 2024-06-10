من هو جوردان بارديلا نجم اليمين المتطرف الساطع في فرنسا؟ (صور)
سطع نجم السياسي الشاب الصاعد جوردان بارديلا في فرنسا، بعد قيادته اليمين المتطرف لتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي، ويسير بثبات نحو مقعد رئاسة الوزراء، كما تشير التقارير.
ويتزعم جوردان بارديلا حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي فاز في الانتخابات الأوروبية، بنسبة 31.5% من الأصوات.
وألحق السياسي الشاب هزيمة ساحقة بالمعسكر الرئاسي الذي حصلت مرشحته فاليري أيير على 15.2% من الأصوات، يليها بنتيجة متقاربة "الديمقراطيون الاجتماعيون".
وتصدر بارديلا نتائج الانتخابات الأوروبية في 94% من البلديات في فرنسا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية.
وكان بارديلا، البالغ من العمر 28 عاماً، قد أعلن أنه سيطالب بحل "الجمعية الوطنية" بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه قبل الانتخابات، واصفاً الرئيس ماكرون بأنه "رئيس ضعيف".
من هو جوردان بارديلا؟
ولد بارديلا في 13 سبتمبر/أيلول 1995 في بلدة "درانسي" بإقليم "سين سان دوني" شمال فرنسا، لعائلة بسيطة من أصل إيطالي.
وانضم بارديلا في عام 2012 إلى "الجبهة الوطنية" والتي أصبح اسمها "التجمع الوطني" في عام 2018.
أصبح المتحدث باسم الحزب بعد هزيمة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية لعام 2017. وفي العام التالي عينته لوبان أيضاً رئيساً للجبهة الوطنية للشباب التي أصبحت فيما بعد "جيل الأمة".
وعند بلوغه 23 عاماً، تم تعيينه كأول مرشح على قائمة "التجمع الوطني" لانتخابات البرلمان الأوروبي لعام 2019 في فرنسا.
صعود نجم سياسي جديد
وبرز السياسي الشاب، الذي عرف عنه براعته في الحوار والخطابة، كمتحدث باسم حملة مارين لوبان في الانتخابات الرئاسية عام 2022.
وزادت شعبية بارديلا في السنوات الأخيرة باعتباره أحد رموز اليمين المتطرف، وفرض نفسه على المشهد السياسي، وبات موضع مقارنة في الأوساط السياسية كنظير لرئيس الحكومة الحالي جابرييل أتال.
ووضع السياسي الفرنسي اليميني بصمته في أوساط الشباب، حيث تخطى حسابه على "تيك توك" مليون متابع، ليحتفل مع متابعيه بذلك الإنجاز.
وسيكون بارديلا، قائد الصعود التاريخي لليمين المتطرف الفرنسي، رئيس الوزراء المستقبلي، كما أكدت مارين لوبان في حال وصولها للرئاسة عام 2027.
وخسرت لوبن في مواجهتها مع ماكرون مرتين في الانتخابات الرئاسية لعامي 2017 و2022، وتهدف إلى الوصول للرئاسة في الاستحقاق المقبل.