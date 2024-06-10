من هو جوردان بارديلا نجم اليمين المتطرف الساطع في فرنسا؟ (صور)

سطع نجم السياسي الشاب الصاعد جوردان بارديلا في فرنسا، بعد قيادته اليمين المتطرف لتصدر انتخابات البرلمان الأوروبي، ويسير بثبات نحو مقعد رئاسة الوزراء، كما تشير التقارير.

ويتزعم جوردان بارديلا حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف، الذي فاز في الانتخابات الأوروبية، بنسبة 31.5% من الأصوات.

وألحق السياسي الشاب هزيمة ساحقة بالمعسكر الرئاسي الذي حصلت مرشحته فاليري أيير على 15.2% من الأصوات، يليها بنتيجة متقاربة "الديمقراطيون الاجتماعيون".

وتصدر بارديلا نتائج الانتخابات الأوروبية في 94% من البلديات في فرنسا، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية.

وكان بارديلا، البالغ من العمر 28 عاماً، قد أعلن أنه سيطالب بحل "الجمعية الوطنية" بعدما أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه قبل الانتخابات، واصفاً الرئيس ماكرون بأنه "رئيس ضعيف".