"صفعة" لسوناك.. 75 نائبًا محافظًا يمتنعون عن الترشح للانتخابات البريطانية

أعلنت مجموعة جديدة من نواب حزب المحافظين في بريطانيا رفضها الترشح للانتخابات المرتقبة مطلع يوليو المقبل، وهو ما مثل صفعة لرئيس الوزراء ريشي سوناك، مع بدء حملته الانتخابية.

وارتفع عدد النواب من حزب المحافظين الحاكم، الذين أعلنوا رفض ترشحهم لهذا الاستحقاق، إلى 75، وهو رقم قياسي لم يتم تسجيله منذ عام 1997.

ومع بدء معركة الانتخابات التشريعية المقررة في الـ4 من يوليو المقبل، في ظل توقعات بفوز المعارضة من حزب العمّال بالسلطة، أعلن 75 نائبًا من المحافظين حتى الآن أنهم لن يترشحوا لعضوية البرلمان.

وبحسب تقارير، فإنّ هذا الرقم تجاوز الرقم القياسي السابق الذي بلغ 72 نائبًا استقالوا، قبل الفوز الساحق الذي حققه توني بلير عام 1997 لحزب "العمال"، ويرجح مراقبون أن ينتصر حزب العمال مرة أخرى هذا العام.

وإلى جانب هذا المعطى الذي يُضعف موقفه أقرّ سوناك بأنه لم يتمكن من تقديم سياسات رئيسة في قضيتي الهجرة والتدخين.