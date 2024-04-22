بايدن يقدم لزيلينسكي "وعدا حاسما"
وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، بأن يرسل إليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما أن يصادق الكونغرس الأمريكي نهائيا على رزمة مساعدات لكييف بقيمة 61 مليار دولار.
وقال البيت الأبيض في بيان، إن الولايات المتحدة "ستقدم سريعا مساعدات عسكرية جديدة مهمة لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا في ساحة المعركة وعلى صعيد الدفاع الجوي".
من جانبه، حذر رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو بودانوف وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، من أن الوضع على الجبهة الأوكرانية سيسوء بحدود منتصف أيار/مايو وأوائل حزيران/يونيو وستكون "فترة صعبة"، وسط مخاوف من هجوم روسي جديد.
وأعلنت روسيا التي تحقق قواتها تقدما منذ خريف 2023، أن قواتها سيطرت على قرية جنوب غرب مدينة دونيتسك في شرق أوكرانيا.
وفي ضربة طالت خاركيف، ثاني المدن الأوكرانية والتي كان يقيم فيها نحو 1,4 مليون شخص قبل الحرب، تم تدمير البرج التابع للتلفزيون.
وقال الحاكم الإقليمي أوليغ سينيغوبوف، إن "المحتلين هاجموا بنية تحتية للتلفزيون في خاركيف".
وخلال الإنذار، اختبأ الموظفون ولم يسقط ضحايا، متحدثا عن "اضطراب في موجات التلفزيون الرقمي".
وقال بودانوف ردا على سؤال عن الوضع على الجبهة في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نعتقد أن وضعاً صعباً إلى حد ما ينتظرنا في المستقبل القريب، لكن يجب أن نفهم أنه لن يكون كارثياً".
مشيرا إلى أن "نهاية العالم لن تحدث خلافا لما يقول كثيرون في الوقت الحالي، لكن ستكون هناك مشاكل اعتبارا من منتصف أيار/مايو".