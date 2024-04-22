بايدن يقدم لزيلينسكي "وعدا حاسما"

وعد الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الإثنين، بأن يرسل إليه "سريعا" مساعدات عسكرية "مهمة"، ما أن يصادق الكونغرس الأمريكي نهائيا على رزمة مساعدات لكييف بقيمة 61 مليار دولار.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن الولايات المتحدة "ستقدم سريعا مساعدات عسكرية جديدة مهمة لتلبية الحاجات الملحة لأوكرانيا في ساحة المعركة وعلى صعيد الدفاع الجوي".