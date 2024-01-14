مصر والصين تؤكدان أولوية سلامة الملاحة في البحر الأحمر
قالت مصر والصين، في بيان مشترك، الأحد، إنهما تتابعان بشكل حثيث تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، وتؤكدان أولوية تأمين سلامة وأمن الملاحة فيه.
وجاء في البيان أن الدولتين عبرتا عن القلق إزاء اتساع رقعة الصراع في المنطقة، وشددتا على أهمية تكاتف الجهود الدولية والإقليمية من أجل الوقف الفوري "للاعتداءات" على قطاع غزة.
وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر.