"لوموند": تحسن العلاقات بين فرنسا والمغرب بعد فترة جليدية

ويعترف المسؤولون الفرنسيون بأخطاء الماضي، مستشهدين بحالات من الغطرسة وسوء التقدير، مثل رسالة الفيديو التي أرسلها الرئيس إيمانويل ماكرون بعد الزلزال الذي ضرب المغرب.

وتضيف الصحيفة، أن السلطات الفرنسية تعرب عن التزامها بشراكة أكثر إنصافًا، وتؤكد ضرورة تحسين التواصل بين البلدين، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، حيث تلوح قضية الصحراء المغربية في الأفق.

ويعد قبول مقترح الحكم الذاتي المغربي من قبل ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة بمنزلة خطوة إيجابية، على الرغم من توقع المزيد، حيث تظل الصحراء المغربية موضوعًا حساسًا، ويشير الخبراء إلى أن فرنسا بحاجة إلى المشاركة بنشاط في إيجاد حل، وربما التحالف مع الولايات المتحدة.

ذوبان الجليد في العلاقات

فيما يقترح السفراء السابقون إعادة تقييم موقف فرنسا بشأن قضية الصحراء المغربية، ويدعون إلى موقف أكثر حزماً يتماشى مع حلفاء مثل الولايات المتحدة وإسبانيا، وعلى الرغم من المخاوف بشأن الخلافات المحتملة مع الجزائر، يدعو الخبراء إلى دور قيادي أقوى لفرنسا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأوضحت "لوموند"، أن ذوبان الجليد في العلاقات لا يخلو من التحديات، حيث تتطلب قضايا مختلفة، بما في ذلك إعادة تنشيط اللجنة العليا المشتركة بين فرنسا والمغرب، واتفاقيات الصيد والزراعة، وإعادة القُصّر غير المسجلين، دراسة متأنية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه بينما تتنقل الدولتان بحذر في هذا التحسن الدبلوماسي، يصبح من الواضح أن الطريق أمامهما لا يخلو من العقبات، موضحة أن تأكيد فرنسا على البدء من جديد وتحديد مسار مشترك للمستقبل يسلط الضوء على تعقيد القضايا المطروحة والطبيعة الدقيقة للعملية الدبلوماسية الجارية بين فرنسا والمغرب.

المصدر: صحيفة لو موند الفرنسية