البابا فرنسيس يرأس أمسية الفصح رغم المخاوف بشأن صحته

يرأس البابا فرنسيس مساء السبت الأمسية الفصحية في كاتدرائية القديس بطرس في روما، وذلك غداة إلغاء مفاجئ لمشاركته في مراسم درب الصليب، الأمر الذي أثار مجددا تساؤلات حول تراجع وضعه الصحي.

ووصل البابا اليسوعي الأرجنتيني (87 عاما) على كرسي متحرك قبيل الساعة 19,30 (18,30 ت غ) لترؤس هذه الصلاة الاحتفالية التي تستمر ما لا يقل عن ساعتين.

ويحضر الأمسية آلاف المؤمنين الآتين من أنحاء العالم، قبل إحياء قداس الفصح صباح الأحد وتوجيه البركة إلى "المدينة والعالم" في بثّ مباشر عبر العالم.

بعد طقوس النور في الكاتدرائية الغارقة في الظلام في مراسم ترمز إلى انتقال المسيح من الموت إلى الحياة لدى الكاثوليك، من المقرّر أن يلقي البابا العظة وأن يعمّد ثمانية بالغين.