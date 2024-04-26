استطلاع: نحو ثلثي الإسرائيليين يؤيدون استقالة القيادات العسكرية

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "لازار" الإسرائيلية للبحوث، ونشرته صحيفة "معاريف" العبرية، أن ما يقرب من ثُلثي الإسرائيليين يطالبون باستقالة قادة المؤسسة العسكرية والجيش.

ويبرر أصحاب هذا الرأي بما يعتبرونه "إخفاقات" في التعاطي مع أحداث 7 أكتوبر 2023.

ووفق النتائج، يرى 63% من المشاركين في الاستطلاع أنه على قادة المؤسسة العسكرية الاستقالة أسوة برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية المستقيل، اللواء أهارون حاليفا.

يمينًا ويسارًا

وجاءت الأصوات الداعية إلى استقالة قيادات عسكرية إسرائيلية لدورهم في الفشل الذريع الذي أدى إلى نجاح هجوم "حماس" على المستوطنات، من المنتمين لليمين واليسار على حد سواء، وفق "معاريف".

ورأت نسبة ضئيلة من المشاركين في الاستطلاع أنه لا يتعين على قيادات الجيش الاستقالة، بواقع 18% فقط، ولم يتمكن 19% من العينة المشاركة من الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان على المسؤولين العسكريين الكبار الاستقالة على خلفية الإخفاق.

وتطرق الاستطلاع إلى زوايا سياسية وحزبية ورصد المشهد الانتخابي في الوقت الراهن، مع الحديث عن قرب الاجتياح البري لمدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

وواصل حزب "معسكر الدولة" الائتلافي، بزعامة وزير الدفاع السابق بيني غانتس التراجع، للأسبوع الثاني على التوالي.

وشهد استطلاع، اليوم، تحسن فرص شريك غانتس السابق جدعون ساعر، المستقيل من الحكومة، حيث حصد 4 مقاعد في الكنيست، وفق نتائج الاستطلاع.