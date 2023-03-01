لجنة في مجلس النواب توافق على منح بايدن سلطة حظر "تيك توك"

وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، على منح الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطة لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك المملوك لشركة صينية، وتطبيقات أخرى.

ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الإدارة سلطات جديدة لحظر التطبيق المملوك لشركة بايت دانس، والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي، بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية.

وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.