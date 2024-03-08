"باربكيو".. من هو زعيم العصابة الذي يهدد الحكم في هايتي؟

وسط حالة الفوضى العارمة التي تمر بها هايتي، برز في واجهة الأحداث اسم "باربكيو"، أحد أبرز زعماء العصابات المؤثرين في الأحداث الجارية.

ولا تزال هايتي غارقة في أعمال عنف وفوضى سياسية وأمنية خطيرة تجعلها على شفا حرب أهلية بسبب الصراع بين السلطات الحاكمة وعصابات يرأسها جيمي شيريزير (46 عاما)، المعروف باسم "باربكيو"، بحسب "فرانس برس".

شيريزير

ـ ضابط شرطة سابق يرأس تحالف عصابات يسمى "عائلة جي 9"، عطل البلاد مرارا عندما أغلق أكبر محطة نفط في عام 2022 وبسط سيطرته على أجزاء واسعة من هايتي في السنوات الأخيرة بما فيها العاصمة بورت أو برانس.

ـ صار الوجه الظاهر لموجة عنف العصابات في هايتي خلال الأسابيع الأخيرة، حيث حذر الثلاثاء من أن الفوضى الحالية ستؤدي إلى حرب أهلية وحمام دم، "إلا إذا استقال رئيس الوزراء".

وطلب من الأسر عدم إرسال الأطفال إلى المدارس "لتجنب الأضرار الجانبية" مع تصاعد أعمال العنف في أجزاء من العاصمة.

ـ كان الأول ضمن العصابات المسلحة الهايتية، الذي فرضت عليه في أكتوبر/تشرين الأول 2022 عقوبات من قبل الأمم المتحدة وخزانة الدولة الأمريكية.

ـ تضمنت العقوبات التي فرضت عليه حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة.

وقال زعيم العصابة في مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي "ستستمر المعركة بقدر ما يلزم. سنواصل قتال أرييل هنري (رئيس الوزراء). ولتجنب الأضرار الجانبية، أبقوا الأطفال في المنازل".