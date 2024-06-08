معهد أمريكي: سياسات الهجرة الأوروبية تعزز نشاط الشبكات الإجرامية

توصل معهد الشرق الأوسط الأمريكي من خلال الاستعانة بمصادر خارجية لمراقبة الحدود في دول ثالثة إلى نتيجة مفادها أن السياسات الأوروبية المناهضة للهجرة عززت الجريمة والانتهاكات التي يرتكبها المهاجرون؛ ما يعكس فشل شركاء أوروبا المحليين في تحقيق هدفهم الأصلي في وقف تدفقات اللاجئين.

وأكد الباحث المتخصص في الجريمة المنظمة، غيوم سوتو مايور، في تقرير له في معهد الشرق الأوسط الأمريكي، أن التمويل المقدم من طرف بروكسل، منذ عام 2016، لحكومات في القارة الأفريقية من خلال الصندوق الائتماني للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي، يسبب آثارًا ضارة فيما يتعلق بسياسة الهجرة.

الوفيات في البحر الأبيض المتوسط

وكشف المعهد الأمريكي عن تخصيص نحو 800 مليون يورو لوزارة الداخلية الليبية وذراعها التشغيلية، مديرية مكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تدير 10 مراكز احتجاز رسمية.

لكن التقرير يبيّن أن مراكز الاحتجاز غير الرسمية التي تديرها الميليشيات يتم تمويلها في كثير من الأحيان من قبل الحكومات الأوروبية. ولمدة 10 سنوات، كان السجن والعمل القسري والتعذيب والابتزاز هو السمة المميزة لهذه الصناعة الإجرامية، وبعض الجهات الفاعلة فيها هم المحاورون من الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية.

واستعرض المصدر فشل هذه السياسة في الحد من قوافل الهجرة في ليبيا، كما هو الحال في تونس والنيجر، في حين ساهمت في رفع عدد الوفيات في البحر الأبيض المتوسط، وهذا يعني 25 ألفا منذ عام 2014.