خبراء فرنسيون: "الهجوم الشرس" على اليمين المتطرف يأتي بنتائج عكسية

وقال الباحث السياسي الفرنسي، المتخصص في الحملات الانتخابية، ماكسيم تاندونيت، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إن المشاهدين الفرنسيين، "أضاعوا وقتهم في مشاهد مثيرة للسخرية للمرشحين، مثل مطالبة مرشح الحزب الاشتراكي رافاييل جلوكسمان، لرئيسة قائمة حزب فرنسا مانون أوبري، بالسماح له بالذهاب إلى العمل في متجر للأحذية الرياضية".

وأشار إلى أن هذا يعني أن التراشق بين رؤساء القوائم الثمانية لا يمكن أن يكون له سوى تأثير هامشي على صناديق الاقتراع وعلى نتيجة الانتخابات.

وأعرب الباحث السياسي الفرنسي عن أسفه، من أنه من المفترض أن تعتبر هذه المناظرة انعكاسًا صادقًا للحياة السياسية الفرنسية التي يهيمن عليها الانفصال عن الدولة العميقة.

ولفت تاندونيت إلى أن مرشح اليمين المتطرف، جوردان بارديلا، زعيم حزب التجمع الوطني، كان المستهدف الأول في المناظرة من المرشحين الآخرين، إذ تعرض لهجوم متكرر من الأحزاب اليسارية الأربعة الممثلة، ومرشحة الحزب الحاكم في فرنسا (النهضة) فاليري هاير.

وقال، إن عبارة "اليمين المتطرف" الملعونة تكررت وكأنها فكرة مهيمنة، بل وحتى الاتهام الأبدي بـ "غياب الإنسانية جمعاء" من جانب رئيس آخر للقائمة، والنتيجة، وفقًا لأحدث استطلاع للرأي، فإن مرشح اليمين المتطرف لا يزال يتصدر نوايا التصويت في استطلاعات الرأي بنسبة ترتفع إلى 34%.