مواطنو كوسوفو يحتفلون بالانضمام إلى منطقة شنغن

سارع المئات من مواطني كوسوفو إلى مطار بريشتينا للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بعد إلغاء تأشيرات الدخول لمنطقة شنغن ذات الحدود المفتوحة في أوروبا.

وكانت كوسوفو الدولة الوحيدة في غرب البلقان التي لا يزال مواطنوها بحاجة إلى تأشيرات للسفر إلى الاتحاد الأوروبي، والعديد من الدول الأعضاء فيه جزء من البرنامج.

وقال حبيب سباهيو الذي كان مسافرا مع ابنه في زيارة تستغرق يومين إلى فيينا: "أشعر الآن بالحرية كالطائر بعد أن أصبح بإمكاني السفر إلى جميع أنحاء أوروبا".

وكان سباهيو ضمن مجموعة مكونة من 50 شخصا فازوا بجائزة اليانصيب الحكومية، التي دفعت الدولة تكاليفها، وقاموا بالرحلة للاحتفال بعملية الإعفاء من التأشيرة.

وكان رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي باستقبال المسافرين في المطار.