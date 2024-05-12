منطقة صراع مفتوحة.. ما أهمية بحر الصين الجنوبي؟ (إنفوغراف)

يقع بحر الصين الجنوبي في قلب صراع نفوذ غير مسبوق، تتنازعه القوى الإقليمية والدولية، اعتبارا لأهميته الاستراتيجية.

والبحر، الذي يُعد إحدى النقاط "الساخنة" في العالم، هو معبر لنحو ثُلث الشحن البحري في العالم، ويبلغ حجم حركة التجارة البحرية المارة من هناك 3 تريليون دولار سنويا.

وتطل على بحر الصين الجنوبي 6 دول، هي: الصين وفيتنام والفلبين وتايوان وماليزيا وبروناي، وتتنازع بينها من أجل السيادة على أجزاء منه.

لمن السيادة؟

تزعم الصين أحقيتها بالسيادة على أجزاء كبيرة من بحر الصين الجنوبي، وتشمل تلك الأجزاء مناطق تطالب بها دول الجوار المطلة على هذا البحر، وفي عام 2016 قالت محكمة التحكيم الدائمة إن "مزاعم الصين ليس لها أي أساس قانوني"، وهو القرار الذي رفضته بكين.

وتصاعدت النزاعات البحرية عبر بحر الصين الجنوبي في السنوات الأخيرة، مع قيام الصين بـ "عسكرة" الجزر المتنازع عليها، ومواجهة منافسيها الإقليميين بشأن مطالباتهم بأحقيتهم في هذا الممر المائي المهم استراتيجيا والغني بالموارد.