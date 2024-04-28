14 قتيلا وجريحا جراء انقلاب حافلة إيرانية في أرمينيا (فيديو)

وقال رئيس منطقة فيرين خوتان الإدارية، رافائيل غريغوريان، للإذاعة الأرمينية، إن "الحافلة كانت عائدة من يريفان إلى إيران، وكان الركاب إيرانيين"، مبيناً "أنه بحسب بعض التقارير، كانت الحافلة تعاني من مشاكل في الفرامل".