14 قتيلا وجريحا جراء انقلاب حافلة إيرانية في أرمينيا (فيديو)
أدى خروج حافلة إيرانية عن الطريق في محور غوريس - قابان جنوبي أرمينيا، إلى مقتل خمسة إيرانيين وإصابة تسعة آخرين.
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أنه "بحسب البيانات الأولية، قُتل خمسة أشخاص وأصيب تسعة آخرون، حسبما ذكرت خدمة الإنقاذ التابعة لوزارة الداخلية الأرمينية".
وقال رئيس منطقة فيرين خوتان الإدارية، رافائيل غريغوريان، للإذاعة الأرمينية، إن "الحافلة كانت عائدة من يريفان إلى إيران، وكان الركاب إيرانيين"، مبيناً "أنه بحسب بعض التقارير، كانت الحافلة تعاني من مشاكل في الفرامل".