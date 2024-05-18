3 أهداف روسية وراء عملية خاركيف

تواصل القوات الروسية عملياتها في مدينة خاركيف الاستراتيجية الأوكرانية، فيما يبدو أن موسكو حددت ثلاثة أهداف من العملية التي بدأتها قبل أسبوع.

ومع أن القوات الروسية حققت اختراقا واضحا بتقدمها لكيلومترات داخل المدينة بشكل سريع ومفاجئ، وفق المراقبين، فقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنّ بلاده لا ترغب في احتلال خاركيف، ثاني أكبر المدن الأوكرانية، وإنما تهدف إلى إنشاء منطقة عازلة للحد من فاعلية الهجمات الأوكرانية.

ووفق تقرير نشرته صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية، فإنّ "هذه العملية الروسية وضعت بلا شك ثلاثة أهداف منها: إنشاء منطقة عازلة على الحدود الروسية لحماية بيلغورود، والتقدم نحو كوبيانسك لإنشاء منطقة مراقبة لدونباس، وتشتيت الاحتياطيات الأوكرانية لمزيد من إنهاك الخصم".

واعتبر التقرير أن "هجوم خاركيف هو جزء من الصراع الذي أصبح حرب استنزاف، والذي يظل قلبه منطقة دونيتسك".

وقبل أسبوع، أطلق الجيش الروسي عملية في منطقة خاركيف، وتم توسيع الجبهة التي يبلغ طولها أكثر من 1000 كيلومتر، بحوالي ستين كيلومترا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية في المنطقة التي لا تبعد سوى 30 كيلومترا عن الحدود مع روسيا، سيطر الجيش الروسي على أكثر من 200 كيلومتر مربع، ويتقدم نحو مدينتي ليبستي وفولشانسك الصغيرتين، حيث يدور القتال في الساعات الأخيرة.