"معاريف": صاروخ إيراني سقط في البحر الميت قادر على حمل رأس نووي

وعلى الرغم من تقليل كل طرف من قيمة الضربات التي شنَّها الطرف الآخر، إلا أن استخلاص الدروس من وراء الهجمات غير المسبوقة، ولا سيما هجوم إيران العلني، تبقى محل دراسة.

ومن بين النتائج التي سلطت عليها صحيفة "معاريف" الضوء، اليوم الثلاثاء، ما يتعلق بصاروخ باليستي واحد من بين عشرات الصواريخ الأخرى التي أطلقتها إيران، بمقدوره حمل رأس نووية.

واستندت الصحيفة إلى تحليل "Intelli Times"، وهي مدونة إسرائيلية شهيرة، مختصة بالملفات الاستخبارية والعسكرية، أكدت أن الصاروخ الذي سقط في البحر الميت هو الأكثر جذبًا للانتباه.

والصاروخ المشار إليه من طراز "خيبر"، حيث تقول الصحيفة إن قطره 124 سم، بينما كانت الصواريخ الأخرى من الطراز ذاته بقطر 74سم.

ولفتت إلى أن هذا الصاروخ الذي سقط في البحر الميت بمقدوره حمل رأس نووية في المستقبل، وتنطبق مواصفاته على منظومة الصواريخ الباليستية ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

وأشارت إلى أن الناطق باسم الخارجية الإيرانية، قال الإثنين، إن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية، على عكس تصريحات أطلقها قائد بالحرس الثوري في وقت سابق، أشار خلالها إلى أن طهران "قد تغير عقيدتها النووية".