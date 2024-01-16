الإسرائيليون يخشون فقدان "ملاذهم" في برلين

يعبّر إسرائيليون مقيمون في ألمانيا عن خوفهم من فقدان الأمن في هذه الدولة الأوروبية، خصوصا في أعقاب الهجمات التي شنتها حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي، وما رافق ذلك من أحداث، لا سيما على المستوى العالمي.

ونقلت صحيفة "لوموند" شهادات لإسرائيليين مقيمين في ألمانيا، يعبّرون عن شعورهم بالخوف بعد هجمات حركة حماس.

تقول شولي أفيعاد، المقيمة في برلين، إن جدها عمل في برلين حتى عام 1933 قبل أن يفر مع عائلته خشية "معاداة السامية"، مبينة أن هذا الخوف "عاد إلى الظهور بين الإسرائيليين في برلين بعد هجمات حماس عام 2023".

وتؤكد "لوموند" بأن الحالة التي تعيشها "شولي" تنطبق على إسرائيليين آخرين، ممن باتوا يشعرون بتصاعد "معاداة السامية"، لافتة إلى أنه "رغم الأجواء الليبرالية والثقافات المتعددة في المدينة، إلا أن هناك تصاعدًا مقلقًا في الهجمات، بما في ذلك إلقاء زجاجات المولوتوف على مركز ثقافي يهودي".

ويقيم في برلين نحو 15 ألف إسرائيلي تجذبهم الفرص التكنولوجية والبيئة العالمية، إلا أن الأحداث الأخيرة أثارت الشكوك بشأن وعد المدينة بالحرية والتعايش، فيما يواجه المجتمع الإسرائيلي شعورا عميقا بالخسارة والتمزق، وفقا لما ذكرت "لوموند".

وأشارت إلى أن "إقحام الصراع لشوارع برلين يتحدى الأمل في التعايش السلمي، لا سيما بالنظر إلى تاريخ المدينة وهويتها متعددة الثقافات"، لافتة إلى أن "الدعم الذي تقدمه الحكومة الألمانية يتناقض مع تصاعد الحوادث المعادية للسامية، ما يخلق انقسامًا صارخًا بين الإسرائيليين في برلين".

بدورها، تستعرض نيريت بيالر، التي تعيش في برلين منذ ثمانية عشر عامًا، الآمال المحطمة في التعايش، فقد أدت الصراعات الأخيرة إلى توتر العلاقات، فيما باتت شعارات مثل "من النهر إلى البحر"، أو "فلسطين حرة" تثير مخاوف الإسرائيليين.