ستولتنبرغ: الناتو يسعى إلى منع التصعيد مع روسيا

أرجع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، سبب تعزيز قوات "الناتو" قرب الحدود مع روسيا، إلى الرغبة في منع "النزاع والتصعيد والصراع العسكري".

وقال ستولتنبرغ، في مؤتمر صحفي في مقر الكتلة العسكرية في بروكسل، اليوم الثلاثاء: "بعد بدء الغزو الشامل لأوكرانيا قبل عامين تقريبًا في فبراير 2022، أصبحت مهمتان واضحتان بالنسبة للناتو، الأولى هي دعم أوكرانيا، والثانية هو منع التصعيد واشتعال حرب واسعة النطاق بين البلدين".

وادّعى أن الناتو يقوم بذلك من خلال تعزيز جناحه الشرقي، والقيام باستثمارات جديدة في مجال الدفاع، وإجراء تدريبات جديدة.