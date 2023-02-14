صحف عالمية: مأساة زلزال تركيا وسوريا مستمرة.. والناتو يقلق أوكرانيا

تناولت أبرز الصحف العالمية الصادرة صباح اليوم، الثلاثاء، تداعيات الأسبوع الأول للزلزال المدمر بتركيا وسوريا، مع تخطي حصيلة الضحايا حاجز الـ37 ألف قتيل، وسط تقارير تكشف أن عمليات البحث عن ناجين لا تزال مستمرة رغم التحديات.

وناقشت الصحف أيضًا "اعترافًا خطيرًا" من قبل حلف شمال الأطلسي (الناتو) فيما يتعلق بسباق التسلح مع روسيا، إذ خلصت تقارير إلى أن مخزون بعض الدول الأعضاء من الذخيرة "أوشك على النفاد"؛ ما أثار قلق أوكرانيا قبل "الهجوم الروسي الكبير".

كما تطرقت الصحف للأزمة الأمريكية الصينية في خضم تلاسن بين القوتين العظميين بشأن أزمة "المناطيد" الأخيرة؛ ما أثار مخاوف من أن البلدين سيلجآن مرة أخرى إلى "الأساليب العدوانية" فيما بينهما، بدلاً من العمل على إعادة العلاقات المتوترة.