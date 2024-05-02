الكرملين: الاتهام الأمريكي باستخدام أسلحة كيماوية في أوكرانيا لا أساس له

قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين، اليوم الخميس، إن موسكو تمتثل لالتزاماتها بموجب المعاهدة التي تحظر الأسلحة الكيميائية.

ونفى بيسكوف، صحة اتهام الولايات المتحدة للقوات الروسية في أوكرانيا بانتهاك الحظر الدولي على الأسلحة الكيميائية.

واتهمت واشنطن، أمس الأربعاء، موسكو بانتهاك المعاهدة من خلال نشر مادة الكلوروبكرين التي تسبب الاختناق ضد القوات الأوكرانية واستخدام مواد أخرى خاصة بمكافحة الشغب "كأسلوب حرب" في أوكرانيا.