روسيا ترفض طلبًا بتسليم زعيم المعارضة المولدوفية لـ"الإنتربول"

قالت الشرطة الدولية "الإنتربول" إن زعيم المعارضة في مولدوفا إيلان شور، المدان بقضايا احتيال من قبل السلطات القانونية في بلاده، موجود في روسيا وإن الأخيرة رفضت طلبًا بتسليمه.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" الروسية عن رئيس "الإنتربول" في مولدوفا فيوريل تسينتيو، قوله، إن روسيا أكدت أن رجل الأعمال والسياسي المعارض المولدوفي إيلان شور موجود في البلاد، وأنها رفضت تسليمه.

وأضاف تسينتيو: "تلقيت اليوم رسالة من زملائي الروس أكدوا فيها وجود شور على الأراضي الروسية، لكن موسكو ترفض تسليمه لمولدوفا".

وبحسبه، فإن السلطات الروسية أشارت في رسالتها إلى المادة الثالثة من الدستور الروسي التي تنص على عدم تدخل المنظمة (الإنتربول) في القضايا السياسية والعسكرية والدينية والعنصرية.

وأردف: "قدمت الإنتربول طلبًا لتأكيد وجود المعارض في روسيا في أوائل فبراير شباط الجاري".

كانت مولدوفا أصدرت في أبريل/ نيسان 2023، حكمًا غيابيًا بالسجن 15 سنة ومصادرة الأصول بحق شور.

وفي وقت سابق، قال إيلان شور، إنه يرى أنه من الممكن الانتقال إلى روسيا، وأشار إلى أنه يدرس هذا الخيار لأن زوجته وأولاده يعيشون في البلاد.