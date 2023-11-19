من هو "جو النائم" رئيس ليبيريا الجديد؟

بفارق ضئيل فاز المعارض، جوزيف بواكاي، في انتخابات الرئاسة بليبيريا، ليخلف الرئيس المنتهية ولايته جورج وياه بعد خسارته في الجولة الثانية من الاقتراع.

وأظهرت النتائج التي نشرتها اللجنة الانتخابية مساء الجمعة، حصول بواكاي على 50,98% من الأصوات مقابل 49,11% حصل عليها وياه.

وعادة ما يظهر بواكاي، بقبعة مثبتة على رأسه، وتكون عيناه غالبًا نصف مغلقتين أثناء المؤتمرات، لذلك يلقبه منتقدوه بـ"جو النائم" بسبب قيلولته المزعومة في مناسبات عامة.

ومرّ جوزيف بواكاي، 78 عامًا، بمسار سياسي طويل قبل أن يصبح رئيسًا لأفقر دولة في العالم، إذ ينحدر من قرية نائية في مقاطعة لوفا شمال غرب البلاد، بالقرب من الحدود مع غينيا.

وهو ابن مزارعَين، ويتحدث بضع لغات محلية وحاول الدفاع عن مصالح مزارعي نخيل الزيت والكاكاو، وقد أهّله الأمر ليصبح وزيرًا للزراعة بين عامي 1983 و1985، كما ترأس شركة مصفاة النفط الليبيرية.