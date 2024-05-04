روسيا تُدرج زيلينسكي على قائمة المطلوبين
أصدرت روسيا، اليوم السبت، مذكرة بحث بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها، وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة الداخلية.
وجاء في النص المقتضب أن الرئيس الأوكراني مطلوب "بموجب مادة من قانون العقوبات"، دون ذكر تفاصيل إضافية.
وقائمة المطلوبين من قبل موسكو طويلة وتشمل شخصيات روسية أو أجنبية خاصة أوكرانية، وفق ما جاء عبر وكالة "فرانس برس".
وفي شباط/ فبراير أُدرج اسم رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس على القائمة إلى جانب مسؤولين آخرين من دول البلطيق، واستشهد الكرملين بالرؤية المتناقضة للتاريخ بين موسكو وهذه الدول.