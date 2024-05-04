روسيا تُدرج زيلينسكي على قائمة المطلوبين

أصدرت روسيا، اليوم السبت، مذكرة بحث بحق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دون الإعلان عن دوافعها، وفقًا لإشعار نُشر على موقع وزارة الداخلية.

وجاء في النص المقتضب أن الرئيس الأوكراني مطلوب "بموجب مادة من قانون العقوبات"، دون ذكر تفاصيل إضافية.