أول تعليق من بايدن بشأن الهجوم على زوج نانسي بيلوسي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الهجوم على زوج رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي يوم الجمعة أمر "مقيت" ويجب على الجميع الوقوف ضد العنف في السياسة.

وأضاف بايدن في كلمة ألقاها في فيلادلفيا "طفح الكيل. على كل من له ضمير حي الوقوف بوضوح ودون لبس ضد العنف في سياستنا بغض النظر عن ماهي سياساتك".

والجمعة، قالت السلطات الأمريكية إن رجلا يحمل مطرقة هاجم زوج نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي خلال اقتحامه منزلهما في مدينة سان فرانسيسكو في ساعة مبكرة من الصباح في اعتداء أثار مخاوف من العنف السياسي قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وقال مكتب رئيسة مجلس النواب إن بُول بيلوسي (82 عاما) نُقل إلى المستشفى وإن من المتوقع أن يتماثل للشفاء التام.

وقال وليام سكوت قائد شرطة سان فرانسيسكو إن الرجل الذي ألقي القبض عليه في المكان ويدعي ديفيد ديباب (42 عاما) ستُوجه له تهم الشروع في القتل والاعتداء بآلة قاتلة والسطو وعدة تهم جنائية أخرى.

وقالت شرطة الكونغرس إن رئيسة مجلس النواب المنتمية إلى الحزب الديمقراطي والتالية في التسلسل القيادي للرئيس الأمريكي كانت في واشنطن مع طاقم حراستها وقت الهجوم.

وقالت السلطات إن التحقيق ما زال جاريا في الدافع وراء الهجوم الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح.

وقالت شبكة سي.إن.إن الإخبارية وصحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر إن المهاجم صاح "أين نانسي؟" قبل الهجوم. وأضافت سي.إن.إن أن المهاجم قال للشرطة أيضا عندما وصلت إلى المكان إنه كان "في انتظار نانسي".