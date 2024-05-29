والد زوجة "رئيسي" يكشف تطورات التحقيق في تحطم مروحية الرئيس الإيراني

وأضاف علم الهدى: "تباينت الفرضيات حول سقوط المروحية، سواء كان هذا الحادث طبيعيا أم أن هناك دلائل على عوامل خارجية".

وأشار إلى "القدر الإلهي" في هذه الحادثة بالقول: "الله يعلم الخير الأبدي للبشر وإذا آمنا بالله فعلينا أن نثق به أيضًا، وهذا مطمئن".

وقد طرحت العديد من الفرضيات من بينها ما ذكرته صحيفة "جمهوري إسلامي" في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن إمكانية تورط عوامل خارجية من بينها إسرائيل وراء تحطم مروحية رئيسي.

ولقي رئيسي مصرعه ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وستة آخرون جراء تحطم مروحية رئاسية في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران في 19 من الشهر الجاري.