والد زوجة "رئيسي" يكشف تطورات التحقيق في تحطم مروحية الرئيس الإيراني
قال والد أرملة الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي، الأربعاء، إنه حتى الآن لم تحدد الجهات المختصة وجود عامل خارجي وراء تحطم طائرة الرئيس.
وأوضح رجل الدين المتشدد أحمد علم الهدى، ممثل المرشد الإيراني في محافظة خراسان الرضوية شمال شرقي إيران، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن "الخبراء قاموا بمتابعة وبحث الأسباب المختلفة لتحطم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، وحتى الآن لم يتم تحديد أي سبب لتحطمها".
وأضاف علم الهدى: "تباينت الفرضيات حول سقوط المروحية، سواء كان هذا الحادث طبيعيا أم أن هناك دلائل على عوامل خارجية".
وأشار إلى "القدر الإلهي" في هذه الحادثة بالقول: "الله يعلم الخير الأبدي للبشر وإذا آمنا بالله فعلينا أن نثق به أيضًا، وهذا مطمئن".
وقد طرحت العديد من الفرضيات من بينها ما ذكرته صحيفة "جمهوري إسلامي" في وقت سابق من الأسبوع الماضي عن إمكانية تورط عوامل خارجية من بينها إسرائيل وراء تحطم مروحية رئيسي.
ولقي رئيسي مصرعه ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان وستة آخرون جراء تحطم مروحية رئاسية في منطقة جبلية بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غربي إيران في 19 من الشهر الجاري.
وكان رئيس مكتب الرئاسة الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، قال للصحفيين، عقب اجتماع للحكومة، إن "هيئة الأركان المسلحة الإيرانية تدرس أسباب سقوط مروحية إبراهيم رئيسي".
ومساء الخميس الماضي، أعلنت هيئة الأركان المسلحة الإيرانية في بيان لها أن "مروحية الرئيس الإيراني تعرضت لحريق بعد اصطدامها بمرتفع"، مضيفة أن "التحقيقات تشير بشكل مؤكد إلى عدم تعرض المروحية لأي إطلاق نار".