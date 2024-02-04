فوز مرتقب لإلهام علييف برئاسة أذربيجان

تشهد أذربيجان، الأربعاء المقبل، انتخابات تعتبرها المعارضة "مهزلة"، إذ يُتوقع أن يفوز فيها الرئيس الحالي إلهام علييف، الذي تعززت صورته كقائد حربي بعد انتصار عسكري حققته باكو في إقليم ناغورني قره باغ في أيلول/سبتمبر الماضي.

وكان من المقرر أن يجري الاقتراع الرئاسي المقبل في أذربيجان عام 2025، لكن رئيس الدولة الواقعة في منطقة القوقاز قرر تقديم موعد التصويت لـ"استعادة السيادة" على كامل الأراضي، بما في ذلك إقليم ناغورني قره باغ، الذي سيطرت عليه باكو في هجوم خاطف ضد الانفصاليين الأرمن في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أكثر من 30 عامًا من الحروب والاشتباكات.

وتسببت هذه العملية العسكرية الأذربيجانية التي انتهت في 24 ساعة، بنزوح كل السكان الأرمن تقريبًا من الجيب؛ ما أفسح مجالًا لاستيطان الأذربيجانيين في المنطقة.

ويتباهى علييف (62 عامًا) بأنه "أعاد توحيد" بلده، وبالتالي يجب أن تتوج الانتخابات الرئاسية يوم الأربعاء المقبل بداية "حقبة جديدة" لأذربيجان، كما قال في كانون الثاني/يناير الماضي.

ويقول الخبير السياسي المستقل المقيم في باكو، نجمين كاملسوي، إن "شعبية علييف في ذروتها" حاليًّا، مضيفًا "يشعر بأنه في أفضل موقع ممكن لتمديد سلطته لسبعة أعوام إضافية".