هرتسوغ: "الكراهية ومعاداة السامية" تلوث جامعات أمريكية

انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، اليوم الخميس، جامعات أمريكية بسبب الاضطرابات التي تشهدها احتجاجًا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبرًا أن هذه المؤسسات الأكاديمية "ملوثة بالكراهية ومعاداة السامية".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن هرتسوغ قوله في بيان داعم للطلاب اليهود في الجامعات الأمريكية: "نرى المؤسسات الأكاديمية البارزة وقاعات التاريخ والثقافة والتعليم ملوثة بالكراهية ومعاداة السامية التي تغذيها الغطرسة والجهل.. نشاهد ذلك برعب، بينما يتم الاحتفال بالأعمال الوحشية التي وقعت في الـ7 من أكتوبر ضد إسرائيل وتبريرها".