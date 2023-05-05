قبيل التتويج.. مشاعر متباينة بين البريطانيين تجاه تشارلز

بدأ عشرات من عشاق العائلة المالكة البريطانية المكوث وسط لندن قبل تتويج الملك تشارلز يوم السبت.

لكن على الرغم من أنهم وملايين آخرين يترقبون الحدث التاريخي بشغف وحماس، يقول كثيرون بأعداد مساوية على أقل تقدير إنهم لا يهتمون ولا يعنيهم الأمر.

وسيكون التتويج، الذي يعود لألف عام ماضية، أكبر حدث احتفالي منذ مراسم تتويج الملكة إليزابيث والدة الملك تشارلز في 1953، بعرض مهيب وموكب عسكري ضخم.

ولا يأتي هذا الحدث سوى مرة واحدة في العمر بالنسبة لبعض البريطانيين. أما بالنسبة للآخرين، فالمناسبة موضع ترحيب لأنها تعني امتداد عطلتهم ليوم إضافي حتى الإثنين.

وقال فيليب ناش (68 عاما): "يأخذون كل شيء مني فقط. لا يعملون ليوم واحد"، وذلك في أثناء كنسه شوارع (وايت تشابل)، وهي منطقة مهمَلة بشرق لندن".

وأضاف: "أود أن أرى أحدهم يأتي إلى هنا ويكنس هذا الشارع. أعرفتهم لأحدهم عملا يوميا؟ إنهم مثل مصاصي الدماء، يمصون دمي".

وبالنسبة لبعض سكان (وايت تشابل)، وهي منطقة يستقر بها المهاجرون في العاصمة البريطانية منذ قرون، تبدو الحفلة الاستثنائية للعائلة المالكة أمرا غير ملائم في ظل معاناة الكثيرين من ارتفاع الضخم الذي يزيد عن 10% ويتسبب في رفع تكاليف الغذاء والطاقة.

وقال أوناب علي (19 عاما) وهو طالب يدرس طب الأسنان: "مع وجود أعداد ضخمة من الأشخاص الذين يجدون صعوبات في دفع الفواتير والتعايش مع خسائر ضخمة، شيء محبط أن نشاهد على التلفزيون هذا القدر الكبير من الموارد والأموال التي تقدم لهذه العائلة... لا نشعر بأنهم يمنحوننا أي شيء في المقابل".