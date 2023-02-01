إسرائيل تعلن اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة صوب مدينة سديروت المحاذية للقطاع.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".

وكان أدرعي قد أعلن في وقت سابق تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت، ومنطقة غلاف غزة، مشيراً إلى أن التفاصيل قيد الفحص.