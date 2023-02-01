إسرائيل تعلن اعتراض قذيفة صاروخية أُطلقت من غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، اعتراض قذيفة صاروخية انطلقت من قطاع غزة صوب مدينة سديروت المحاذية للقطاع.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية واحدة من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية، تم اعتراضها من قبل القبة الحديدية".
وكان أدرعي قد أعلن في وقت سابق تفعيل صافرات الإنذار في مدينة سديروت، ومنطقة غلاف غزة، مشيراً إلى أن التفاصيل قيد الفحص.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن مستوطنة واحدة أصيبت بكدمات إثر تعرضها للسقوط لحظة الهروب إلى الملاجئ، بعد سماعها صوت صافرات الإنذار في سديروت.
وجاءت عملية إطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة في ظل توتر تشهده السجون الإسرائيلية، بعد قرار الأسرى الفلسطينيين تصعيد احتجاجهم على إجراءات عقابية من مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقالت هيئة الأسرى الفلسطينية، التابعة للسلطة الفلسطينية، إن "حالة من التوتر سادت بين صفوف الأسرى في سجن عوفر، بعد قرار إدارة السجن سحب أجهزة التلفاز من غرف الأسرى".
وقال نادي الأسير الفلسطيني: "أسرى سجن عوفر قرروا تنفيذ خطوات احتجاجية بعد قرار إدارة السجن بسحب أجهزة التلفاز من أقسام الأسرى".