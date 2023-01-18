قرار مرتقب من المحكمة العليا قد يُفقد نتنياهو حليفا مهما في حكومته
أكدت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحترم قرار المحكمة العليا الخاص بتعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي وزيرا في حكومته، مشيرة إلى أنه سينفذ أي قرار يصدر عن المحكمة.
ويعتبر درعي من أهم حلفاء نتنياهو، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قراراً في التماسات قدمت لها ضد قرار تعيينه وزيراً بالحكومة الإسرائيلية، وذلك على إثر إدانته بالتهرب الضريبي، ومعاقبته بالسجن مع وقف التنفيذ العام الماضي.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نقلاً عن مقربين من رئيس الوزراء، إنه "في حال أبطلت المحكمة العليا قرار تعيين درعي وزيراً بالحكومة الإسرائيلية؛ فإن نتنياهو سيلتزم بالقرار"، وذلك في إشارة لإمكانية فقدان زعيم شاس لمنصبه بالحكومة.
ومن شأن ذلك، أن "يؤدي إلى زعزعة استقرار الائتلاف الحكومي الذي يقوده نتنياهو، خاصة وأن حزب شاس لديه 11 عضوا بالكنيست من أصل 64 عضواً هم أعضاء كتلة اليمين، وقد يؤدي انسحابه من الائتلاف لفقدان ائتلاف نتنياهو الأغلبية".
وأوضحت الصحيفة، أن يأتي "ذلك بالرغم من أن درعي طلب من نتنياهو أن يعمل على تسريع تمرير تشريع في الكنيست خاص بتجاوز بند (عدم المعقولية) الذي تستند عليه المحكمة العليا لإبطال تعيينه وزيراً بالحكومة؛ وذلك في حال صدور قرار ببطلان تعيينه".
وبينت أن "النظام السياسي بأكمله ينتظر قرار المحكمة العليا بشأن درعي الذي يشغل وزير الصحة والداخلية"، متسائلةً: "هل سيكون من الممكن حقاً إلغاء بند عدم المعقولية بطريقة سريعة، وإلى متى سيضطر درعي للانتظار خارج الحكومة دون منصب وزاري".
وأشارت الصحيفة، إلى أن "نتنياهو مجبر على اتخاذ قرار يقضي بإقالة درعي من مناصبه الوزارية"، متابعةً: "أريه درعي أكد في محادثات مغلقة وجود صراع داخل الائتلاف الحكومي بشأن هذه القضية، وأنه على يقين بأن نتنياهو يريد حل المشكلة".
وأكدت الصحيفة العبرية، أن "درعي يرفض تقديم استقالته في حال صدور قرار من المحكمة العليا ببطلان تعيينه"، متابعةً: "زعيم شاس يرى أن الالتماسات المقدمة للمحكمة العليا ليست ضده وإنما ضد رئيس الوزراء".