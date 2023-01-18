قرار مرتقب من المحكمة العليا قد يُفقد نتنياهو حليفا مهما في حكومته

أكدت صحيفة عبرية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيحترم قرار المحكمة العليا الخاص بتعيين زعيم حزب "شاس" أرييه درعي وزيرا في حكومته، مشيرة إلى أنه سينفذ أي قرار يصدر عن المحكمة.

ويعتبر درعي من أهم حلفاء نتنياهو، حيث من المقرر أن تصدر المحكمة العليا قراراً في التماسات قدمت لها ضد قرار تعيينه وزيراً بالحكومة الإسرائيلية، وذلك على إثر إدانته بالتهرب الضريبي، ومعاقبته بالسجن مع وقف التنفيذ العام الماضي.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، نقلاً عن مقربين من رئيس الوزراء، إنه "في حال أبطلت المحكمة العليا قرار تعيين درعي وزيراً بالحكومة الإسرائيلية؛ فإن نتنياهو سيلتزم بالقرار"، وذلك في إشارة لإمكانية فقدان زعيم شاس لمنصبه بالحكومة.