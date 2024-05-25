6 دول تقيم "سورا من المسيّرات" على حدود روسيا

أعلنت حكومة ليتوانيا، الجمعة، أن الدول الست الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، المجاورة لروسيا، توافقت على إقامة "سور من المسيّرات"؛ بهدف الدفاع عن حدودها ضد "الاستفزازات".

وقالت وزيرة الداخلية في ليتوانيا آنيي بيلوتايت، لوكالة "بي إن إس" للأنباء، "إنه أمر جديد تماما، سور من الطائرات المسيرة يمتد من النرويج حتى بولندا. الهدف هو استخدام مسيرات وتكنولوجيات أخرى لحماية حدودنا".

وأضافت: "ليس فقط من خلال البنية التحتية المادية وأنظمة المراقبة، ولكن أيضا من خلال الطائرات دون طيار وغيرها من التقنيات، التي من شأنها أن تسمح لنا بالحماية من الاستفزازات من الدول غير الصديقة، ومنع التهريب".