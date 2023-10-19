مجلس الدوما الروسي يدخل على خط الصراع في الشرق الأوسط‎

ويشير مشروع الدوما إلى ضرورة "تقديم المسؤولين عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية إلى العدالة ومواجهة عقوبات شديدة".

كما يشير مشروع النداء إلى أن النواب الروس يعتبرون أن "سياسة الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، سياسة غير أخلاقية ومتهورة، والتي تمنع تصرفاتها حاليًّا إنهاء الصراع في الشرق الأوسط وتؤجج بكل الطرق الممكنة نيران الحرب في هذه المنطقة التي عانت طويلًا".

بحث تحميل الولايات المتحدة مسؤولية التصعيد

كما يحمّل المشروع الذي سيبحثه مجلس الدوما، الولايات المتحدة "المسؤولية" ويشير إلى أن "الإمدادات العسكرية والموارد المالية بمليارات الدولارات التي خصصتها إدارة بايدن لإسرائيل وحاملات الطائرات الأمريكية في مياه الشرق الأوسط، لا تسهم بأي شكل من الأشكال في تهدئة الصراع ولا تهدف إلى وقف قتْل الآلاف من مواطني إسرائيل".

ويؤكد المشروع أن "محاولات إخفاء الفشل الكامل لسياسة واشنطن في الشرق الأوسط محكوم عليها بالفشل. وتقع المسؤولية عن الخسائر العديدة التي لا يمكن إصلاحها والدمار الهائل للبنية التحتية المدنية، من بين أمور أخرى، على عاتق السياسيين الأمريكيين الذين يتجاهلون القرارات المتفق عليها في الأمم المتحدة ويفرضون القواعد، لحل المشاكل السياسية من موقع القوة في جميع أنحاء العالم".

ويدعو مجلس الدوما في ندائه إلى توحيد الجهود التي يمكنها "وقف حرب جديدة في الشرق الأوسط والعودة إلى طاولة المفاوضات، التي ينبغي أن تقوم على نهج متوازن وقرارات معروفة للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".