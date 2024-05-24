محكمة العدل الدولية.. قرارات باتّة وصلاحيات تنفيذية مفقودة (إنفوغراف)

تمثّل محكمة العدل الدولية أعلى هيئة تابعة للأمم المتحدة تختص في فض النزاعات بين الدول، وتُعتبر قراراتها باتة وملزمة، لكن تنفيذها ليس مضمونا.

وتتمثل مهمة المحكمة، وفقا للقانون الدولي، في تسوية النزاعات القانونية التي تعرضها عليها الدول وإصدار الفتاوى بشأن المسائل القانونية التي تحيلها إليها هيئات الأمم المتحدة ومؤسساتها المتخصصة المأذون لها بذلك.

وسبق أن قدمت المحكمة آراء استشارية، غير ملزمة، لهيئات الأمم المتحدة، مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وتأسست محكمة العدل الدولية، ومقرها قصر السلام بمدينة لاهاي الهولندية، عام 1945 كوسيلة لتسوية النزاعات بين الدول.

وتُعرف محكمة العدل الدولية على نطاق واسع باسم "المحكمة العالمية"، وهي واحدة من الأجهزة الرئيسة الستة للأمم المتحدة، التي تشمل الجمعية العامة، ومجلس الأمن، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ومجلس الوصاية والأمانة العامة، وهي الجهة الوحيدة من الأجهزة الستة التي لا يوجد مقرها في نيويورك.