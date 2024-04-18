القضاء الفرنسي يصادر فيلا زوج طليقة بوتين (صور)

وجاء ذلك في أعقاب شكوى من منظمة الشفافية الدولية تستهدف شخصيات روسية، تم تقديمها بعد بدء الحرب في أوكرانيا.

وبجانب فيلا أرتور أوشيرتني، تم استهداف عقارات العديد من أفراد النخبة القريبة من الكرملين، مثل جينادي تيمشينكو، والأخوة روتنبرج، ورجل الأعمال الروسي سيرجي توني.

فيلا أثرية من العشرينيات

تقع فيلا "ريفيري" في منطقة شيبرتا للغولف، وطورها الممول الأنجلو-بلجيكي الثري ألفريد لوينشتاين في العشرينيات، وتم الانتهاء منها في عام 1930، وتمت تسميتها لأول مرة باسم فيلا سوزانا تكريماً لرئيسته في العمل، أرملة أحد المصرفيين في لندن.

ويحتوي هذا المنزل، الذي يشبه المعبد اليوناني على بهو ذي قاعدة منحنية، مزين بنقوش بارزة من قبل الأخوين مارتل، النحاتين المشهورين في ذلك الوقت.

وتم شراء العقار الذي يغطي مساحة 5000 متر مربع، مقابل 5.4 مليون يورو من قبل أرتور أوشيريتني في ديسمبر/كانون الأول 2013، كما كشفت الشكوى المقدمة لمكتب مكافحة الجريمة المنظمة والفساد.