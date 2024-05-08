83 قتيلاً حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل (فيديوهات)

وفيما يتعلق بالكهرباء بينت السلطات أن أكثر من 400 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء، في حين انقطعت المياه عن نحو ثلث سكان الولاية.

وذكرت الهيئة الجيولوجية البرازيلية أنه وفي بورتو أليجري، عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول، فاضت المياه على ضفتي نهر جوايبا لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.