83 قتيلاً حصيلة ضحايا الفيضانات في البرازيل (فيديوهات)
أعلنت وحدة الدفاع المدني بولاية ريو غراندي دو سول بجنوب البرازيل، ارتفاع حصيلة قتلى سلسلة الفيضانات الكارثية التي ضربت الولاية إلى 83 شخصًا على الأقل.
وأضاف الدفاع المدني، أنه قد أصيب 276 شخصًا وفقد ما لا يقل عن 111 شخصًا، بينما نزح ما لا يقل عن 121000.
ودمرت المياه طرقًا وجسورًا في عدة مدن بالولاية، وألحقت الفيضانات الناجمة عن العواصف في الأيام القليلة الماضية أضرارًا بنحو ثلثي البلدات والمدن في الولاية البالغ عددها 500 بلدة ومدينة.
وأثرت الكارثة على أكثر من 850 ألف شخص في 345 بلدية، ودمرت المنازل والطرق والجسور.
وتسببت الأمطار أيضًا في حدوث انهيارات أرضية وانهيار جزئي لسد في محطة صغيرة لتوليد الطاقة الكهرومائية.
وفيما يتعلق بالكهرباء بينت السلطات أن أكثر من 400 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء، في حين انقطعت المياه عن نحو ثلث سكان الولاية.
وذكرت الهيئة الجيولوجية البرازيلية أنه وفي بورتو أليجري، عاصمة ولاية ريو جراندي دو سول، فاضت المياه على ضفتي نهر جوايبا لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.