بحثا عن ساعات رولكس.. مداهمة منزل رئيسة البيرو (فيديو)
داهمت الشرطة البيروفية منزل الرئيسة دينا بولوراتي، في إطار تحقيق بشأن شبهات فساد في حقها.
وبحسب وثيقة للشرطة، شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم بحثا عن ساعات من ماركة روليكس لم تصرح عنها بولوراتي.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشرطة قولها إن المداهمة "هي بغرض البحث والمصادرة".
وفي وقت سابق من هذا الشهر، باشرت السلطات تحقيقا يطال بولوراتي عقب تقرير صحفي ذكر أنها تضع ساعات فاخرة من مصدر مجهول لم يُفصح عنها في السجلات الرسمية.
وبثت قناة التلفزيون المحلية "لاتينا" وقائع المداهمة التي نُفذت السبت، في عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.
تولت بولوراتي الرئاسة في ديسمبر 2022 بعدما حاول الرئيس السابق بيدرو كاستيّو حل مجلس الشيوخ والحكم بموجب مراسيم؛ ما أدى إلى إطاحته وتوقيفه.