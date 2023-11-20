الناتو يدرس زيادة عدد قواته في غرب البلقان

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" أنه يدرس "زيادة أكثر ديمومة" لعدد قواته في غرب البلقان، لإبقاء التوترات في المنطقة تحت السيطرة، وفقا للأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ.

وأضاف ستولتنبرغ للصحفيين، خلال زيارة لكوسوفو اليوم الاثنين: "نراجع الآن ما إذا كان ينبغي أن تكون لدينا زيادة أكثر ديمومة لضمان عدم خروج ذلك عن نطاق السيطرة، وإثارة صراع عنيف جديد في كوسوفو أو المنطقة الأوسع".

وكان حلف الأطلسي قد استدعى قوات احتياطية بعد اندلاع أعمال عنف جديدة بين طوائف عرقية في كوسوفو، في أيلول سبتمبر الماضي.