بعد عثورها على طائرة رئيسي.. سلجوق بيرقدار يشيد بـ"أقينجي"

انتهز رئيس مجلس إدارة شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، سلجوق بيرقدار، فرصة الأنباء التي تحدثت عن إنجاز مسيّرة "أقينجي" التي تصنعها الشركة، في تحديد موقع سقوط طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، للظهور خلال فعالية في إسطنبول للإشادة بالمسيّرة "الخارقة".

واعتبر سلجوق بيرقدار أن المسيرة "أقينجي" تركت بصمتها في العالم، بعد عثورها على حطام مروحية الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.

وبدأت، الثلاثاء، في مدينة تبريز، في شمال غرب إيران، مراسم تشييع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الذي قُتل الأحد في حادث تحطم مروحية في منطقة جبلية وعرة.

وأظهر التلفزيون الرسمي آلاف الأشخاص الذين احتشدوا في وسط مركز محافظة أذربيجان الشرقية حاملين صور الرئيس والضحايا السبعة الآخرين في الحادث.

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية قد ذكرت "أن مراسم جنازة الرئيس ورفاقه ستقام صباح اليوم في تبريز، وبعد الظهر في مدينة قم، كما ستقام ليل الثلاثاء مراسم توديع الجثامين في مصلى العاصمة طهران، على أن تنطلق صباح الأربعاء مراسم التشييع من جامعة طهران إلى ساحة آزادي الحرية في العاصمة طهران.